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11:52 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Двое россиян оказались среди погибших в ДТП на Украине

В масштабном ДТП в Житомирской области Украины погибли двое россиян, один попал в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По сведениям полицейских, погибли граждане России — женщина 1984 года рождения и девочка 2010 года рождения. Десятилетний мальчик — гражданин России находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Российское посольство пока не подтвердило эту информацию.

Микроавтобус, который ехал из Киева в Ровно, столкнулся с грузовиком 20 июля. Погибли 10 человек.

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