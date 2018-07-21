Двое россиян оказались среди погибших в ДТП на Украине
В масштабном ДТП в Житомирской области Украины погибли двое россиян, один попал в реанимацию. Об этом сообщает
В масштабном ДТП в Житомирской области Украины погибли двое россиян, один попал в реанимацию. Об этом сообщает
По сведениям полицейских, погибли граждане России — женщина 1984 года рождения и девочка 2010 года рождения. Десятилетний мальчик — гражданин России находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Российское посольство пока не подтвердило эту информацию.
Микроавтобус, который ехал из Киева в Ровно, столкнулся с грузовиком 20 июля. Погибли 10 человек.