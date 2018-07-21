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13:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде начинающий водитель насмерть сбил пешехода-нарушителя

Один человек погиб в результате аварии, зарегистрированной вечером пятницы, 20 июля, в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщает «КП-Волгоград», авария произошла в 21:30. 59-летний мужчина решил перебежать улицу Рокоссовского на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по крайнему правому ряду ехала «Лада Приора», за рулем которой сидел 18-летний водитель, получивший «права» два месяца назад.

От страшного удара пешехода отбросило на середину перекрестка улиц Невская и Рокоссовского. Водители, ставшие очевидцами аварии, аккуратно объезжали лежащего на мокром асфальте человека, а затем несколько спасителей решили убрать пострадавшего с дороги, взяли за руки и ноги и отнесли с проезжей части на обочину, что делать без разрешения медиков категорически запрещено.

Врачи «Скорой помощи» доставили мужчину в реанимацию больницы № 25, где он скончался не приходя в сознание. По факту аварии уже проводится проверка.

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