Суд арестовал замглавы челябинского Минэкономразвития

«Ходатайство старшего следователя УФС России по Челябинской области удовлетворить и избрать Бахаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 19 сентября 2018 года», — сказал судья. По его словам, постановление может быть обжаловано в Челябинском областном суде.

«Фигурирующая сумма — 3,8 миллиона рублей», речь идет о российско-казахстанском форуме 2017 года, сказал журналистам гособвинитель.

В обосновании своего ходатайства следователь УФСБ указал суду, что обвиняемый имеет заграничный паспорт, регулярно выезжает за рубеж. Также, по словам следователя, он обладает достаточными связями и может оказать давление на свидетелей. Кроме того, он совершил преступление в составе группы и, находясь на свободе, может предоставить им информацию о ходе расследования дела, а также может уничтожить доказательства по делу.