Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Британские СМИ о русских: «Их вода из-под крана вкуса крови»
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
«Особенная» дочь Лолиты переезжает в другую страну
На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Принцесса Диана, Ким Кардашьян и еще 5 любительниц шахмат
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
"Собчак живет, потому что кто-то убивал людей": Прилепин
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
В «Единой России» обсудят варианты мер в отношении Поклонской
«Касперский» предупредил о мошенничестве с картами
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психбольницу
Откровенные фото лучшей пловчихи России - СМИ
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
12:23 (мск), источник: РИА Новости

Суд арестовал замглавы челябинского Минэкономразвития

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл — РИА Новости. Суд в субботу вынес постановление об аресте на два месяца в отношении первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого следствием в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Ходатайство старшего следователя УФС России по Челябинской области удовлетворить и избрать Бахаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 19 сентября 2018 года», — сказал судья. По его словам, постановление может быть обжаловано в Челябинском областном суде.

«Фигурирующая сумма — 3,8 миллиона рублей», речь идет о российско-казахстанском форуме 2017 года, сказал журналистам гособвинитель.

В обосновании своего ходатайства следователь УФСБ указал суду, что обвиняемый имеет заграничный паспорт, регулярно выезжает за рубеж. Также, по словам следователя, он обладает достаточными связями и может оказать давление на свидетелей. Кроме того, он совершил преступление в составе группы и, находясь на свободе, может предоставить им информацию о ходе расследования дела, а также может уничтожить доказательства по делу.

Защита в свою очередь сообщила, что настаивает на иной мере пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе на домашнем аресте, залоге, подписке о невыезде и личном поручительстве. По словам адвоката, есть личное поручительство заместителя губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, где он указывает, что ручается за выполнение Бахаевым всех обязательств в случае необходимости. Что касается залога, сказал адвокат суду, то им может стать сумма в размере 1,5 миллиона рублей и выше. Также адвокат добавил, что у Бахаева на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.

 Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря
Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией
Трамп назвал свой подход к Путину не мягкостью, а дипломатией
Киев дал возможность Нидерландам начать суд по делу МН17
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Ученые рассказали об опасности зубной пасты
Родня президента Туркмении улетела на самолете вместо пассажиров
Глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков
Экологи предсказали катаклизмы на востоке России
Спорт
Бой года: Гассиев, Усик, четыре пояса и Кубок Али 21 июля в московском СК «Олимпийском» состоится главный боксерский поединок года
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Назван самый возмутительный фильм года Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые зрители в минувшем году жаловались чаще всего
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь