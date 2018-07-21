Крымские спасатели сняли с гор трех туристок

Так, помощь спасателей понадобилась в селе Красный Мак Бахчисарайского района. Две жительницы Севастополя 22-х и 23- х лет не рассчитали свои силы и не смогли из-за сыпучего грунта самостоятельно спуститься со склона горы Кая-Баш. При помощи альпинистского снаряжения девушек эвакуировали в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.

Еще один инцидент произошел на горе Аю-Даг. 34-летняя туристка из Хабаровска не смогла на труднопроходимом участке самостоятельно продолжить движение. Ее пришлось эвакуировать с помощью альпинистского снаряжения. Медицинская помощь ей не понадобилась.