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13:18 (мск), источник: РИА Крым

Крымские спасатели сняли с гор трех туристок

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. Крымские спасатели в течение минувших суток сняли с гор трех туристок. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РК.

Так, помощь спасателей понадобилась в селе Красный Мак Бахчисарайского района. Две жительницы Севастополя 22-х и 23- х лет не рассчитали свои силы и не смогли из-за сыпучего грунта самостоятельно спуститься со склона горы Кая-Баш. При помощи альпинистского снаряжения девушек эвакуировали в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.

Еще один инцидент произошел на горе Аю-Даг. 34-летняя туристка из Хабаровска не смогла на труднопроходимом участке самостоятельно продолжить движение. Ее пришлось эвакуировать с помощью альпинистского снаряжения. Медицинская помощь ей не понадобилась.

По данным министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, с начала 2018 года специалисты «КРЫМ-СПАС» привлекались к поисково-спасательным работам в горно-лесной зоне более 120 раз, по итогам оказали помощь 170 людям.

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