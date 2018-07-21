Крымские спасатели сняли с гор трех туристок
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. Крымские спасатели в течение минувших суток сняли с гор трех туристок. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. Крымские спасатели в течение минувших суток сняли с гор трех туристок. Об этом сообщает
Так, помощь спасателей понадобилась в селе Красный Мак Бахчисарайского района. Две жительницы Севастополя 22-х и 23- х лет не рассчитали свои силы и не смогли
Еще один инцидент произошел на горе
По данным министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, с начала 2018 года специалисты «КРЫМ-СПАС» привлекались к