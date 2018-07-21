После ночного дождя Новороссийск ушел под воду

Ситуацию осложняли неработающие ливневки.

Особенно пострадали Восточный район, Анапское шоссе, улицы Мира, Новороссийской Республики, Видова, Энгельса, Шевченко, Советов, Лейтенанта Шмидта. Фотографии и видеоролики подтопленных улиц появились в соцсетях.

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Как сообщал «Югополис», Краснодар в течение нескольких последних дней также заливало дождем. Затопленными оказались многие городские территории. Внимание горожан привлек инцидент на улице Московской, где спасатели вынуждены были применить плавсредства специализированной пожарно-спасательной части, чтобы помочь пассажирам выбраться из утонувшего в огромной луже автобуса.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qLL8kXVoyYc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В мэрию Краснодара общественники подали уведомление о проведении заплыва в «море», образующемся после дождя на улице Московской в Музыкальном районе. Акция планировалась на 26 июля, если перед ней пройдет дождь и затопит улицу Московскую. Участники хотели с помощью акции обратить внимание властей на бедственное положение жителей Музыкального микрорайона, страдающих от подтоплений после каждого сильного дождя. Однако власти отказались согласовать мероприятие.

Сильные дожди, вызвавшие подтопления, прошли также в Сочи, Туапсинском районе, Архипо-Осиповке. Над морем неоднократно появлялись смерчи.