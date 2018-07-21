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13:25 (мск), источник: Югополис

После ночного дождя Новороссийск ушел под воду

Проливной дождь обрушился на Новороссийск в ночь на 21 июля и продолжился субботним утром. По информации мэрии города, за короткий промежуток времени выпала месячная норма осадков.

Ситуацию осложняли неработающие ливневки.

Особенно пострадали Восточный район, Анапское шоссе, улицы Мира, Новороссийской Республики, Видова, Энгельса, Шевченко, Советов, Лейтенанта Шмидта. Фотографии и видеоролики подтопленных улиц появились в соцсетях.

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Как сообщал «Югополис», Краснодар в течение нескольких последних дней также заливало дождем. Затопленными оказались многие городские территории. Внимание горожан привлек инцидент на улице Московской, где спасатели вынуждены были применить плавсредства специализированной пожарно-спасательной части, чтобы помочь пассажирам выбраться из утонувшего в огромной луже автобуса.

Во время загрузки произошла ошибка.

В мэрию Краснодара общественники подали уведомление о проведении заплыва в «море», образующемся после дождя на улице Московской в Музыкальном районе. Акция планировалась на 26 июля, если перед ней пройдет дождь и затопит улицу Московскую. Участники хотели с помощью акции обратить внимание властей на бедственное положение жителей Музыкального микрорайона, страдающих от подтоплений после каждого сильного дождя. Однако власти отказались согласовать мероприятие.

Сильные дожди, вызвавшие подтопления, прошли также в Сочи, Туапсинском районе, Архипо-Осиповке. Над морем неоднократно появлялись смерчи.

Как сообщал «Югополис», велика опасность образования смерчей над морем. Из-за продолжающихся дождей ожидается подъем уровней рек. До 25 июля экстренные службы должны находиться в режиме повышенной готовности и круглосуточно мониторить ситуацию.

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