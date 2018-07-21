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13:40 (мск), источник: Фонтанка

У грузина в Петербурге отобрали миллион с помощью перцового баллончика

Вооруженные баллончиком с газом налетчики отобрали у гражданина Грузии сумку с наличностью в Красносельском районе Петербурга. Неизвестные обогатились почти на миллион.

Как стало известно «Фонтанке», злоумышленники атаковали живущего в Северной столице грузина около 11 часов вечера 20 июля возле дома № 4, корпус 7, по Авангардной улице.

Двое молодых людей распылили струи перцового аэрозоля в лицо 36-летнему мужчине и толкнули на асфальт. Целью грабителей была сумка — в ней потерпевший нес 953 тысячи рублей.

Полиция разыскивает нападавших.

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