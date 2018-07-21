У грузина в Петербурге отобрали миллион с помощью перцового баллончика

У грузина в Петербурге отобрали миллион с помощью перцового баллончика

Вооруженные баллончиком с газом налетчики отобрали у гражданина Грузии сумку с наличностью в Красносельском районе Петербурга. Неизвестные обогатились почти на миллион.