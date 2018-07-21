Рейсовый автобус сгорел дотла на севере Казахстана
Возгорание началось в двигательном отсеке, позже пламя перекинулось на салон, пассажирам удалось выбраться из автобуса.
Возгорание началось в двигательном отсеке, позже пламя перекинулось на салон, пассажирам удалось выбраться из автобуса.
АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Пожар произошел в
Автобус выгорел дотла, однако жертв нет, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям МВД.
Пожар начался в двигателе транспортного средства
«В субботу, в 11.13, на 64 километре автодороги “Кокшетау — Рузаевка” произошло возгорание в двигательном отсеке с переходом огня в салон рейсового автобуса марки КАВЗ “Аврора”. Автобус следовал из села Дружба в Кокшетау. Пожар локализован в 12.33 и ликвидирован в 13.28. Жертв и пострадавших нет», — прокомментировали спасатели.
Все пассажиры самостоятельно выбрались из салона и уехали на попутном автотранспорте.
Отметим, что во время пожара в автобусе 18 января 2018 года на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области в огне погибли 52 человека. Все они были гражданами Узбекистана.