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13:49 (мск), источник: Sputniknews.kz

Рейсовый автобус сгорел дотла на севере Казахстана

Возгорание началось в двигательном отсеке, позже пламя перекинулось на салон, пассажирам удалось выбраться из автобуса.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Пожар произошел в Северо-Казахстанской области в рейсовом автобусе, в котором находились 20 пассажиров.

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Автобус выгорел дотла, однако жертв нет, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям МВД.

Пожар начался в двигателе транспортного средства из-за короткого замыкания.

«В субботу, в 11.13, на 64 километре автодороги “Кокшетау — Рузаевка” произошло возгорание в двигательном отсеке с переходом огня в салон рейсового автобуса марки КАВЗ “Аврора”. Автобус следовал из села Дружба в Кокшетау. Пожар локализован в 12.33 и ликвидирован в 13.28. Жертв и пострадавших нет», — прокомментировали спасатели.

Все пассажиры самостоятельно выбрались из салона и уехали на попутном автотранспорте.

Отметим, что во время пожара в автобусе 18 января 2018 года на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области в огне погибли 52 человека. Все они были гражданами Узбекистана.

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