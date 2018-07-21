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14:19 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане «бетономешалка» придавила водителя

В Верхнеуслонском районе Татарстана «бетономешалка» придавила 30-летнего водителя, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло в пятницу вечером на улице Центральной возле церкви села Введенская Слобода.

 — Грузовой автомобиль, груженный бетоном, совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель был зажат кабиной, — рассказали в МЧС.

Прибывшие на место ДТП спасатели извлекли из-под кабины водителя и передали врачам.

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