Девять пострадавших в ДТП под Николаевом доставлены в Беларусь

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять из двенадцати пострадавших в ДТП под Николаевом белорусов доставлены на родину. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Ванина.

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«В настоящее время трое пострадавших в ДТП белорусов остаются в больницах Николаевской области Украины. Девятеро пострадавших поступили в Гомельскую областную клиническую больницу. После медицинского обследования шестеро из них были отпущены домой. Трое находятся в отделениях травматологии и нейрохирургии для дальнейшего лечения, их состояние характеризуется как различной степени тяжести», — сказала Юлия Ванина.

Минздрав Беларуси выражает благодарность начальнику управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павлу Георгиеву и медицинскому персоналу, принявшему участие в спасении белорусских граждан. «Слаженность работы николаевских врачей очень помогла выжившим после ДТП», — добавила пресс-секретарь.

Около пяти утра 20 июля произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen, который двигался по маршруту Одесса-Гомель (с белорусской регистрацией), и грузовика, он, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

Водитель фуры, в которую врезалась маршрутка, задержан полицией. Он дает объяснения по поводу того, почему совершил остановку на проезжей части и не принял всех мер безопасности во время аварийной остановки, как того требуют Правила дорожного движения.