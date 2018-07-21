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14:15 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму нашли пропавшую без вести школьницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. В Кировском районе полицейские нашли 15-летнюю местную жительницу, которая ушла из дома 18 июля и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве отметили, что на телефонные звонки родных девочка не отвечала. О пропаже подростка сообщила в полицию 19 июля ее мама. Девочку нашли в соседнем селе. Она гуляла по заброшенному помещению со своим другом.

В пресс-службе подчеркнули, что за время нахождения вне дома никаких противоправных деяний в отношении подростка совершено не было. После профилактической беседы девочку передали родственникам.

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