В Самаре завели дело об убийстве после смерти семилетней девочки

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером девочка ушла гулять со своим старшим братом. В какой-то момент ребенок пропал из поля зрения, после чего ее брат вернулся домой и рассказал родителям о произошедшем. Всю ночь девочку искали сотрудники полиции и волонтеры ДПСО «Лиза Алерт». Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили утром в субботу в Советском районе Самары.