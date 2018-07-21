В Самаре завели дело об убийстве после смерти семилетней девочки
САМАРА, 21 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства семилетней девочки, тело которой было обнаружено в субботу в Самаре, сообщает
САМАРА, 21 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства семилетней девочки, тело которой было обнаружено в субботу в Самаре, сообщает
Ранее сообщалось, что в пятницу вечером девочка ушла гулять со своим старшим братом. В
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом “в” части два статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — говорится в сообщении.
По данным