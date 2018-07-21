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16:17 (мск), источник: РИА Новости

В Самаре завели дело об убийстве после смерти семилетней девочки

САМАРА, 21 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства семилетней девочки, тело которой было обнаружено в субботу в Самаре, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером девочка ушла гулять со своим старшим братом. В какой-то момент ребенок пропал из поля зрения, после чего ее брат вернулся домой и рассказал родителям о произошедшем. Всю ночь девочку искали сотрудники полиции и волонтеры ДПСО «Лиза Алерт». Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили утром в субботу в Советском районе Самары.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом “в” части два статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, проведены осмотры прилегающей территории и по месту жительства ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы родителей и очевидцев преступления. Расследование обстоятельств смерти девочки продолжается.

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