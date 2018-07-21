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15:51 (мск), источник: РИА Новости

Драка водителей в Новосибирске попала на видео

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Видеорегистратор запечатлел драку группы мужчин неподалеку от Коммунального моста в Новосибирске.

На кадрах видно, как стоящие на дороге участники дорожного движения устроили перепалку, а затем один из мужчин ударил собеседника. Затем потерпевшему пришел на помощь еще один человек. После того как мужчину начали пинать ногами, в перепалку вмешались две девушки, которые уговорили участников потасовки прекратить драку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате участники конфликта разошлись по своим автомобилям и покинули место происшествия. О причинах драки в описании к видеоролику не сообщается.

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