Драка водителей в Новосибирске попала на видео

На кадрах видно, как стоящие на дороге участники дорожного движения устроили перепалку, а затем один из мужчин ударил собеседника. Затем потерпевшему пришел на помощь еще один человек. После того как мужчину начали пинать ногами, в перепалку вмешались две девушки, которые уговорили участников потасовки прекратить драку.