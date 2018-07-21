«Дороги затопило, машины тонут по капот»: на Самару обрушился мощный ливень

Первыми «жертвами» непогоды стали автомобильные сигнализации, которые срабатывали при каждом ударе грома. Почти сразу после этого темное небо начали рассекать молнии и ливанул дождь. Ливень был такой сильный, что автомобилисты боялись ехать дальше и останавливались на «аварийках».

Буквально за несколько минут все дворы и дороги Самары оказались полностью затоплены. Ливневки, как это обычно бывает, не справились с потоком воды, и на улицах города появились реки и озера. К примеру, на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры машины вообще затопило по капот. А в поселке Зубчаниновка, как шутят местные жители, можно передвигаться только на лодках.