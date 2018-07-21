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16:14 (мск), источник: Комсомольская правда

«Дороги затопило, машины тонут по капот»: на Самару обрушился мощный ливень

В субботу, 21 июля, Самара буквально стала центром погодного апокалипсиса. Солнечный погожий денек внезапно сменился черными тучами, мощным ливнем, грозой и сильным ветром.

Первыми «жертвами» непогоды стали автомобильные сигнализации, которые срабатывали при каждом ударе грома. Почти сразу после этого темное небо начали рассекать молнии и ливанул дождь. Ливень был такой сильный, что автомобилисты боялись ехать дальше и останавливались на «аварийках».

Буквально за несколько минут все дворы и дороги Самары оказались полностью затоплены. Ливневки, как это обычно бывает, не справились с потоком воды, и на улицах города появились реки и озера. К примеру, на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры машины вообще затопило по капот. А в поселке Зубчаниновка, как шутят местные жители, можно передвигаться только на лодках.

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