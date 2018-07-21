На курорте в Николаевской области отравились восемь детей и двое взрослых из Молдовы
Состояние заболевших расценивается как средней степени тяжести.
Состояние заболевших расценивается как средней степени тяжести.
18 июля на больничную койку Березанской центральной районной больницы Николаевской области Украины попали десять граждан Молдовы — восемь детей и двое взрослых, сообщает www.niknews.mk.ua.
У них были симптомы отравления: тошнота, рвота, повышение температуры тела. Заболевших госпитализировали в инфекционное отделение. Им был поставлен диагноз — пищевая токсикоинфекция. Сейчас состояние заболевших расценивается как средней степени тяжести.
Все они отдыхали на базе отдыха «Сан Марино», расположенной в селе Морское в нескольких километрах от Коблево. На базе отдыха идет проверка, выясняют, чем именно могли отравиться отдыхающие.