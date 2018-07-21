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16:14 (мск), источник: Комсомольская правда

На курорте в Николаевской области отравились восемь детей и двое взрослых из Молдовы

Состояние заболевших расценивается как средней степени тяжести.

Источник: Комсомольская правда

18 июля на больничную койку Березанской центральной районной больницы Николаевской области Украины попали десять граждан Молдовы — восемь детей и двое взрослых, сообщает www.niknews.mk.ua.

У них были симптомы отравления: тошнота, рвота, повышение температуры тела. Заболевших госпитализировали в инфекционное отделение. Им был поставлен диагноз — пищевая токсикоинфекция. Сейчас состояние заболевших расценивается как средней степени тяжести.

Все они отдыхали на базе отдыха «Сан Марино», расположенной в селе Морское в нескольких километрах от Коблево. На базе отдыха идет проверка, выясняют, чем именно могли отравиться отдыхающие.

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