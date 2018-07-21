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16:36 (мск), источник: Kazinform

18-летняя девушка пропала в Костанайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — 18-летняя Дарья Махартова 20 июля вышла на пробежку в поселке Затобольск. Домой девушка до сих пор не вернулась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аlau.kz.

Источник: Kazinform

Мама Дарьи Махартовой сообщила, что девушка недавно начала заниматься спортом. 20 июля около 22:00 она вышла на пробежку из поселка Затобольск в сторону Костаная.

«Она мне сказала перед выходом поставить воду греться. Обещала скоро вернуться. Я сначала не переживала. Думала, что встретила кого-нибудь, она ведь в России учится и недавно приехала. Но в половину третьего ночи я начала беспокоиться. Написала заявление. Собака след взяла только до светофора. Телефон Даши не был отключен, сигнал показывал в стороне клуба “West”. Полиция проверила гостиницу. Там ее не было. Надо было и подвалы проверить», — рассказывает мама Ольга Покатаева.

Женщина себя плохо чувствует. Она просит костанайцев присоединиться к поиску совместно с волонтерами. Сейчас они проверяют лесопосадки. Людей на поиски Даши не хватает.

Приметы: рост 1,65 см, среднее телосложение, волосы темно-русые, ниже плеч.

Была одета в темно-синие лосины, темные мокасины и футболка.

В случае какой-либо информации обращаться по номеру 8−705−328−86−65 либо 102.

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