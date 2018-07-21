18-летняя девушка пропала в Костанайской области

«Она мне сказала перед выходом поставить воду греться. Обещала скоро вернуться. Я сначала не переживала. Думала, что встретила кого-нибудь, она ведь в России учится и недавно приехала. Но в половину третьего ночи я начала беспокоиться. Написала заявление. Собака след взяла только до светофора. Телефон Даши не был отключен, сигнал показывал в стороне клуба “West”. Полиция проверила гостиницу. Там ее не было. Надо было и подвалы проверить», — рассказывает мама Ольга Покатаева.