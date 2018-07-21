18-летняя девушка пропала в Костанайской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — 18-летняя Дарья Махартова 20 июля вышла на пробежку в поселке Затобольск. Домой девушка до сих пор не вернулась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аlau.kz.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — 18-летняя Дарья Махартова 20 июля вышла на пробежку в поселке Затобольск. Домой девушка до сих пор не вернулась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аlau.kz.
Мама Дарьи Махартовой сообщила, что девушка недавно начала заниматься спортом. 20 июля около 22:00 она вышла на пробежку из поселка Затобольск в сторону Костаная.
«Она мне сказала перед выходом поставить воду греться. Обещала скоро вернуться. Я сначала не переживала. Думала, что встретила
Женщина себя плохо чувствует. Она просит костанайцев присоединиться к поиску совместно с волонтерами. Сейчас они проверяют лесопосадки. Людей на поиски Даши не хватает.
Приметы: рост 1,65 см, среднее телосложение, волосы
Была одета в
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