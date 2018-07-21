Менеджер крупного предприятия убит в Уфе

«Тело сотрудника компании с признаками насильственной смерти было обнаружено несколько часов назад в Уфе», — сказал он.

Менеджер пропал накануне, не появился на рабочем месте, «его поиски велись со вчерашнего дня», добавил собеседник агентства.

«Интерфакс» пока не располагает официальными комментариями СКР и МВД. В пресс-службе ОДК-УМПО информацию не прокомментировали.