Менеджер крупного предприятия убит в Уфе
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Заместитель коммерческого директора производителя двигателей ПАО «ОДК-УМПО» (Башкирия) Юрий Яшин найден убитым в Уфе, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Заместитель коммерческого директора производителя двигателей ПАО «ОДК-УМПО» (Башкирия) Юрий Яшин найден убитым в Уфе, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
«Тело сотрудника компании с признаками насильственной смерти было обнаружено несколько часов назад в Уфе», — сказал он.
Менеджер пропал накануне, не появился на рабочем месте, «его поиски велись со вчерашнего дня», добавил собеседник агентства.
«Интерфакс» пока не располагает официальными комментариями СКР и МВД. В
ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» — разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России.