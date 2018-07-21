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16:48 (мск), источник: Интерфакс

Менеджер крупного предприятия убит в Уфе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Заместитель коммерческого директора производителя двигателей ПАО «ОДК-УМПО» (Башкирия) Юрий Яшин найден убитым в Уфе, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Тело сотрудника компании с признаками насильственной смерти было обнаружено несколько часов назад в Уфе», — сказал он.

Менеджер пропал накануне, не появился на рабочем месте, «его поиски велись со вчерашнего дня», добавил собеседник агентства.

«Интерфакс» пока не располагает официальными комментариями СКР и МВД. В пресс-службе ОДК-УМПО информацию не прокомментировали.

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» — разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России.

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