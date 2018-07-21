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16:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе после дождя обвалился асфальт на дороге

В Уфе на Затонской трассе после осадков обвалился асфальт. ЧП произошло на проспекте Дружбы народов из-за размывания грунта.

Источник: Комсомольская правда

Водители внимательно объезжают аварийный участок дороги, никто не пострадал.

Как сообщили в мэрии столицы Башкирии, ситуация находится под полным контролем. В настоящий момент на место уже отправили соответствующие службы, которые в скором времени приведут дорогу в порядок.

Напомним, что это далеко не первый случай обвала асфальта на данном участке. Подобное уже происходило этим летом.

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