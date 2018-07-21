В Уфе после дождя обвалился асфальт на дороге
В Уфе на Затонской трассе после осадков обвалился асфальт. ЧП произошло на проспекте Дружбы народов
В Уфе на Затонской трассе после осадков обвалился асфальт. ЧП произошло на проспекте Дружбы народов
Водители внимательно объезжают аварийный участок дороги, никто не пострадал.
Как сообщили в мэрии столицы Башкирии, ситуация находится под полным контролем. В настоящий момент на место уже отправили соответствующие службы, которые в скором времени приведут дорогу в порядок.
Напомним, что это далеко не первый случай обвала асфальта на данном участке. Подобное уже происходило этим летом.