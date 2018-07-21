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16:53 (мск), источник: Tengrinews

Экс-участника сборной Актобе по КВН убили в Актау

Экс-участника сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева убили в Актау, передает Lada.kz.

Источник: Tengrinews

Трагедия произошла примерно в 03.30 21 июля возле одного из заведений в шестом микрорайоне. Данияра Алимбаева ударили ножом в ногу. Врачи не смогли его спасти. Он скончался в больнице.

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«Ночью доставили мужчину с ножевыми ранениями обеих ног в крайне тяжелом состоянии. На одной ноге были повреждены артерии и вены верхней конечности. Ему была сделана экстренная операция, после чего он был переведен в реанимацию», — рассказали в приемном покое Мангистауской областной больницы.

Подробности убийства рассказали друзья погибшего.

«Ночью возле бара произошла потасовка. Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом его в ногу, так же как ударили Дениса Тена. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он потерял много крови», — рассказал друг погибшего.

Как рассказывают друзья, он пять лет жил в Актау и работал в нефтяной компании, собирался переезжать в Актау с семьей. У погибшего 32-летнего Данияра Алимбаева остались жена и четверо детей. Он является бывшим участником сборной команды Актобе по КВН. Также вместе с мангистаускими КВНщиками был в сборной западного Казахстана на фестивале в Сочи.

Напомним, 19 июля от ножевых ранений скончался известный казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпиады Денис Тен. Сегодня, 21 июля, в Алматы и Астане прошла гражданская панихида.

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