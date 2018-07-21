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17:09 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе нашли мёртвым топ-менеджера УМПО

В Уфе нашли мёртвым заместителя директора по коммерции УМПО Юрия Яшина.

Как сообщили соседи погибшего, с пятницы по квартирам ходили следователи Следственного комитета РФ по РБ, велись поиски мужчины, он не появился на работе.

Во дворе его дома по улице Карла Маркса была обнаружена кровь. По информации очевидцев, на место приехал министр МВД РБ Роман Деев. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

По одной из предварительных версий, топ-менеджера могли похитить, после чего убить. В пресс-службе СУ СКР по РБ информацию комментировать отказались.

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