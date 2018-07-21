В Уфе нашли мёртвым топ-менеджера УМПО

Как сообщили соседи погибшего, с пятницы по квартирам ходили следователи Следственного комитета РФ по РБ, велись поиски мужчины, он не появился на работе.

Во дворе его дома по улице Карла Маркса была обнаружена кровь. По информации очевидцев, на место приехал министр МВД РБ Роман Деев. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.