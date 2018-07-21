Ветер в Петербурге повалил деревья, ливень обернулся «фонтаном»

Фото разрушений в соцсетях выкладывают очевидцы. Так, на багажник иномарки во дворе 74 дома по проспекту Космонавтов приземлилась ветка ивы. На Константиновской улице в Новом Петергофе вековое дерево перегородило проезжую часть и пешеходную зону. Еще одна крона в Ториках упала на провода. В промзоне в Обухово с потоком воды не справилась ливневая канализация, однако проблем с водоотведением в районе и во всем городе, как уверили «Фонтанку» в Водоканале, нет.