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17:35 (мск), источник: Фонтанка

Ветер в Петербурге повалил деревья, ливень обернулся «фонтаном»

Шквалистый ветер и ливень по своему усмотрению меняли городские пейзажи днем 21 июля.

Упавшие деревья придавливали припаркованные автомобили и перегораживали дороги.

Фото разрушений в соцсетях выкладывают очевидцы. Так, на багажник иномарки во дворе 74 дома по проспекту Космонавтов приземлилась ветка ивы. На Константиновской улице в Новом Петергофе вековое дерево перегородило проезжую часть и пешеходную зону. Еще одна крона в Ториках упала на провода. В промзоне в Обухово с потоком воды не справилась ливневая канализация, однако проблем с водоотведением в районе и во всем городе, как уверили «Фонтанку» в Водоканале, нет.

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По прогнозу синоптиков, кратковременные дожди, а местами и грозы с сильными порывами ветра, не покинут Петербург в воскресенье, 22 июля.

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