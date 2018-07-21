В Роспотребнадзоре проверяют сведения об отравлении детей в лагере «Вымпел»

«В 11 часов в приемную поступил звонок от одного из родителей детей, отдыхающего в этом лагере. В составе межведомственной комиссии на место выехали специалисты территориального отдела по городу Феодосии. Отобраны пробы для проведения лабораторных исследований, специалисты продолжают работать. Информация на настоящее время не подтвердилась», — рассказал она.
В субботу в социальных сетях тревогу забили родители отдыхающих в лагере детей. На странице базы отдыха «Вымпел» в ВКонтакте появился ряд сообщений, в которых встревоженные родители рассказали о признаках отравления у своих детей.
«Обращаюсь к родителям, чьи дети сейчас находятся в лагере “Вымпел”!!! У детей массово симптомы отравления — рвота, температура!!! Врач лагеря говорит, что у них все под контролем, это просто “магнитные бури”», — написала пользователь Наталья Емельянова.
«У нашего ребенка тоже рвота и понос и таких больше десятка. Роспотребнадзор уже отписался, что информация не подтвердилась. Беспредел», — подтвердил другой родитель отдыхающего в лагере ребенка Андрей Борзов.