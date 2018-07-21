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17:43 (мск), источник: РИА Крым

В Роспотребнадзоре проверяют сведения об отравлении детей в лагере «Вымпел»

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. Специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю проверяют информацию о массовом отравлении детей в лагере «Вымпел» в Феодосии. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель ведомства Наталья Пеньковская.

«В 11 часов в приемную поступил звонок от одного из родителей детей, отдыхающего в этом лагере. В составе межведомственной комиссии на место выехали специалисты территориального отдела по городу Феодосии. Отобраны пробы для проведения лабораторных исследований, специалисты продолжают работать. Информация на настоящее время не подтвердилась», — рассказал она.

В субботу в социальных сетях тревогу забили родители отдыхающих в лагере детей. На странице базы отдыха «Вымпел» в ВКонтакте появился ряд сообщений, в которых встревоженные родители рассказали о признаках отравления у своих детей.

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«Обращаюсь к родителям, чьи дети сейчас находятся в лагере “Вымпел”!!! У детей массово симптомы отравления — рвота, температура!!! Врач лагеря говорит, что у них все под контролем, это просто “магнитные бури”», — написала пользователь Наталья Емельянова.

«У нашего ребенка тоже рвота и понос и таких больше десятка. Роспотребнадзор уже отписался, что информация не подтвердилась. Беспредел», — подтвердил другой родитель отдыхающего в лагере ребенка Андрей Борзов.

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