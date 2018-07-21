В Роспотребнадзоре проверяют сведения об отравлении детей в лагере «Вымпел»

«В 11 часов в приемную поступил звонок от одного из родителей детей, отдыхающего в этом лагере. В составе межведомственной комиссии на место выехали специалисты территориального отдела по городу Феодосии. Отобраны пробы для проведения лабораторных исследований, специалисты продолжают работать. Информация на настоящее время не подтвердилась», — рассказал она.

В субботу в социальных сетях тревогу забили родители отдыхающих в лагере детей. На странице базы отдыха «Вымпел» в ВКонтакте появился ряд сообщений, в которых встревоженные родители рассказали о признаках отравления у своих детей.

<div id="vk_post_-73373067_1419"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://vk.com/js/api/openapi.js?157"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-73373067_1419", -73373067, 1419, 'V8FVwKXHPcR-AWLXkgflaDVafA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Обращаюсь к родителям, чьи дети сейчас находятся в лагере “Вымпел”!!! У детей массово симптомы отравления — рвота, температура!!! Врач лагеря говорит, что у них все под контролем, это просто “магнитные бури”», — написала пользователь Наталья Емельянова.

«У нашего ребенка тоже рвота и понос и таких больше десятка. Роспотребнадзор уже отписался, что информация не подтвердилась. Беспредел», — подтвердил другой родитель отдыхающего в лагере ребенка Андрей Борзов.