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17:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В реке Волгоградской области обнаружили холерный вибрион

Управление Роспотребнадзора по Палласовскому и Старополтавскому районам Волгоградской области запретило пить и купаться в реке Торгун.

Причина — несоответствие речной воды микробиологическим показателям.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Палласовского района, в ходе отбора проб воды из реки Торгун, специалисты Роспотребнадзора выяснили, что вода не соответствует нормам как по микробиологическим, так и по содержанию солей.

Кроме того, в районе пляжа детского оздоровительного лагеря «Орленок» обнаружен возбудитель холеры — его наличие в воде не допускается вообще.

В связи с этим санитарные врачи настоятельно рекомендуют администрации района запретить купание в реке Торгун, а также употребление этой воды для питья.

Добавим, что запрет касается не только реки Торгун, но и всех водных объектов Палласовского района. Ограничение водопользования связано с предотвращением массовой вспышки кишечных инфекций.

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