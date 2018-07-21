В реке Волгоградской области обнаружили холерный вибрион

Причина — несоответствие речной воды микробиологическим показателям.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Палласовского района, в ходе отбора проб воды из реки Торгун, специалисты Роспотребнадзора выяснили, что вода не соответствует нормам как по микробиологическим, так и по содержанию солей.

Кроме того, в районе пляжа детского оздоровительного лагеря «Орленок» обнаружен возбудитель холеры — его наличие в воде не допускается вообще.

В связи с этим санитарные врачи настоятельно рекомендуют администрации района запретить купание в реке Торгун, а также употребление этой воды для питья.