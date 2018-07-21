Во Франции на мужчину напал горный козел

Инцидент произошел утром в субботу в коммуне Бодинар-сюр-Вердон (департамент Вар). По данным радиостанции, горный козел напал на 56-летнего мужчину, когда тот совершал утреннюю пробежку. Мужчина залез на дерево и вызвал спасателей.