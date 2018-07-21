Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Полину Диброву осудили в Сети за откровенное фото с детьми
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Яну Рудковскую заподозрили в злоупотреблении фотошопом
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Миллиардер Неклюдов сбил ребенка и умер - СМИ
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
Американец всю ночь шел на работу и получил в подарок машину
Водители упростили себе движение: ГИБДД не оценила
Не надевайте короткие юбки: Водонаева осудила стиль полных людей
Миллиардер умер, узнав о смерти сбитого им малыша
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Ливневые дожди в Японии
17:55 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции на мужчину напал горный козел

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Французские пожарные были вынуждены задействовать вертолет для спасения мужчины от агрессивного горного козла, сообщает радиостанция France Bleu.

Инцидент произошел утром в субботу в коммуне Бодинар-сюр-Вердон (департамент Вар). По данным радиостанции, горный козел напал на 56-летнего мужчину, когда тот совершал утреннюю пробежку. Мужчина залез на дерево и вызвал спасателей.

На место происшествия прибыла команда специалистов, карета скорой помощи и вертолет пожарной службы.

Мужчина отделался несколькими ушибами.

 Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря
Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией
Россия задумала масштабный удар по позициям сирийских боевиков
Стали известны детали скандала в сборной Аргентины на ЧМ-2018
Братья Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры
В Ростове-на-Дону скончался следователь, поймавший Чикатило
Киев дал возможность Нидерландам начать суд по делу МН17
Глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков
СМИ: Мбаппе играл в полуфинале и финале ЧМ-2018 с травмой спины
Спорт
Бой года: Гассиев, Усик, четыре пояса и Кубок Али 21 июля в московском СК «Олимпийском» состоится главный боксерский поединок года
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Съемное жилье неприлично подешевело
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь