Во Франции на мужчину напал горный козел
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Французские пожарные были вынуждены задействовать вертолет для спасения мужчины от агрессивного горного козла, сообщает радиостанция France Bleu.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Французские пожарные были вынуждены задействовать вертолет для спасения мужчины от агрессивного горного козла, сообщает радиостанция France Bleu.
Инцидент произошел утром в субботу в коммуне
На место происшествия прибыла команда специалистов, карета скорой помощи и вертолет пожарной службы.
Мужчина отделался несколькими ушибами.