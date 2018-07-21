В Рыбнице пропал пенсионер

Источник: Комсомольская правда

Рыбницким ОВД разыскивается Фодченко Василий Николаевич, 12.03.1952 г. р., уроженец с. Алексеевка Одесской области. Проживает по адресу: г. Рыбница, ул. 8 Марта, корпус 28а, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

12 июля Василий Фодченко ушёл из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост около 170 см, телосложение среднее. Лицо круглое, глаза серо-голубого цвета, нос большой. Волосы седые прямые, имеются залысины. Размер обуви 41−42.

Особые приметы: на животе имеется шрам после удаления аппендицита.

Был одет: серая кепка, чёрная кофта с воротником, рубашка с коротким рукавом в бело-жёлтую клетку, бриджи тёмно-зелёного цвета, чёрные туфли.

Василий Фодченко страдает психическим заболеванием, ранее неоднократно уходил из дома.