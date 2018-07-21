В Рыбнице пропал пенсионер
12 июля Василий Фодченко ушёл из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
12 июля Василий Фодченко ушёл из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Рыбницким ОВД разыскивается Фодченко Василий Николаевич,
12 июля Василий Фодченко ушёл из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: рост около 170 см, телосложение среднее. Лицо круглое, глаза
Особые приметы: на животе имеется шрам после удаления аппендицита.
Был одет: серая кепка, чёрная кофта с воротником, рубашка с коротким рукавом в
Василий Фодченко страдает психическим заболеванием, ранее неоднократно уходил из дома.
Уважаемые граждане! Если вы располагаете информацией о местонахождении Василия Фодченко, позвоните в милицию: по телефону «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в г. Рыбница 0 (555) 4−35−20, 0 (555) 4−06−42, 0 (777) 3−69−27, а также по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8−15−29.