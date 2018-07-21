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17:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Рыбнице пропал пенсионер

12 июля Василий Фодченко ушёл из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Источник: Комсомольская правда

Рыбницким ОВД разыскивается Фодченко Василий Николаевич, 12.03.1952 г.р., уроженец с. Алексеевка Одесской области. Проживает по адресу: г. Рыбница, ул. 8 Марта, корпус 28а, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

12 июля Василий Фодченко ушёл из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост около 170 см, телосложение среднее. Лицо круглое, глаза серо-голубого цвета, нос большой. Волосы седые прямые, имеются залысины. Размер обуви 41−42.

Особые приметы: на животе имеется шрам после удаления аппендицита.

Был одет: серая кепка, чёрная кофта с воротником, рубашка с коротким рукавом в бело-жёлтую клетку, бриджи тёмно-зелёного цвета, чёрные туфли.

Василий Фодченко страдает психическим заболеванием, ранее неоднократно уходил из дома.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете информацией о местонахождении Василия Фодченко, позвоните в милицию: по телефону «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в г. Рыбница 0 (555) 4−35−20, 0 (555) 4−06−42, 0 (777) 3−69−27, а также по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8−15−29.

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