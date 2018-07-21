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18:07 (мск), источник: Интерфакс

В Казахстане экскаваторщик выжил после падения 100-тонной глыбы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — В Акмолинской области Казахстана в карьере Васильковского горно-обогатительного комбината (ГОК) благополучно завершилась операция по вызволению из-под завала экскаваторщика.

Источник: РИА "Новости"

«Минут 10 назад мне сказали, что сына извлекли из-под завала. Сейчас его повезли на обследование в больницу», — сообщил агентству «Интерфакс-Казахстан» отец машиниста экскаватора Ернар Акупов.

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В свою очередь начальник департамента по ЧС Алексей Советов сообщил агентству, что операция по извлечению человека из-под обломков длилась 12 часов.

«Сложность состояла в том, что пошла скальная масса весом около 500 тонн и от нее оторвался скальный элемент весом около 100 тонн. Вначале хотели сделать подкоп сбоку и снизу, но ему (экскаваторщику — ИФ) было больно. Пытались металл нагревать — ему жарко. Даже скипидаром мазали, чтобы вытащить. В результате освободили вначале одну ногу, потом вторую и вытащили на поверхность под всеобщие аплодисменты!» — рассказал Советов.

По его словам, состояние машиниста «нормальное, разговаривает, визуально переломов нет, но окончательно скажут в больнице».

В карьере Васильковского ГОК утром 21 июля многотонная скала придавила экскаватор, в котором находился 25-летний рабочий, каменными обломками ему повредило ногу.

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