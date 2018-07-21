Завершено расследование ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка

Водителю было предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека.
— Следствие установило, что водитель имел техническую возможность остановить транспортное средство на расстоянии видимости дорожных знаков Пешеходный переход и дорожной разметки зебра, — сообщила sb.by официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Он подрабатывал на частном предприятии без официального трудоустройства. В тот злополучный день вез керамический кирпич на строительную площадку. Автомобиль был выпущен на задание в неисправном состоянии, в связи с чем следствие направило информацию в налоговые органы и в ГАИ для привлечения к ответственности руководителя предприятия и водителя.
Что касается уголовного дела, то его расследование завершено, изучено прокуратурой и направлено в суд.