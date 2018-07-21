Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов вышли в свет
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Дочь Михаила Задорнова выросла настоящей красавицей
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
«Особенная» дочь Лолиты переезжает в другую страну
Полину Диброву осудили в Сети за откровенное фото с детьми
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
"Собчак живет, потому что кто-то убивал людей": Прилепин
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
В «Единой России» обсудят варианты мер в отношении Поклонской
«Касперский» предупредил о мошенничестве с картами
Не надевайте короткие юбки: Водонаева осудила стиль полных людей
Миллиардер умер, узнав о смерти сбитого им малыша
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
18:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Завершено расследование ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка

Смертельный наезд на девочку автомобилем МАЗ 437040 произошел 19 октября. Юный пешеход в этот момент переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. МАЗ совершал поворот налево. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Водителю было предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека.

— Следствие установило, что водитель имел техническую возможность остановить транспортное средство на расстоянии видимости дорожных знаков Пешеходный переход и дорожной разметки зебра, — сообщила sb.by официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Он подрабатывал на частном предприятии без официального трудоустройства. В тот злополучный день вез керамический кирпич на строительную площадку. Автомобиль был выпущен на задание в неисправном состоянии, в связи с чем следствие направило информацию в налоговые органы и в ГАИ для привлечения к ответственности руководителя предприятия и водителя.

Что касается уголовного дела, то его расследование завершено, изучено прокуратурой и направлено в суд.

Все новости региона
 Галкин показал фото с Пугачевой, на котором ему три года
Стала известна новая дата конца света
Россия задумала масштабный удар по позициям сирийских боевиков
Стали известны детали скандала в сборной Аргентины на ЧМ-2018
В Казахстане экскаваторщик выжил после падения 100-тонной глыбы
В Ростове-на-Дону скончался следователь, поймавший Чикатило
Киев дал возможность Нидерландам начать суд по делу МН17
Во Франции на мужчину напал горный козел
Алексей и Василий Березуцкие завершили карьеры футболистов
Спорт
Отдыхайте, братья: Березуцкие уходят в тени Игнашевича Алексей и Василий завершили карьеру футболистов
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь