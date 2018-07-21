Завершено расследование ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка

Он подрабатывал на частном предприятии без официального трудоустройства. В тот злополучный день вез керамический кирпич на строительную площадку. Автомобиль был выпущен на задание в неисправном состоянии, в связи с чем следствие направило информацию в налоговые органы и в ГАИ для привлечения к ответственности руководителя предприятия и водителя.