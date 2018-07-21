Разыскиваемую в Костанае 18-летнюю девушку нашли мертвой
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Разыскиваемую в Костанае 18-летнюю жительницу Затобольска нашли мертвой в лесопосадках близ Костаная, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» по ссылкой на
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Разыскиваемую в Костанае 18-летнюю жительницу Затобольска нашли мертвой в лесопосадках близ Костаная, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» по ссылкой на
«Тело без вести пропавшей жительницы посёлка Затобольск обнаружено в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону посёлка Затобольск. Полицейскими начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. Проводятся необходимые
Как сообщалось, 18-летняя Дарья Махартова 20 июля вечером вышла на пробежку и с тех пор не выходила на связь. К поиску были подключены волонтеры Костаная и неравнодушные люди.