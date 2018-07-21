Машиниста вытащили из-под камней через 11 часов в Кокшетау

По его словам, 21 июля около 8.00 утра в Зерендинском районе на предприятии «Алтынтау Кокшетау» в карьере произошел обвал отслоенной породы. В результате эго придавило машиниста экскаватора вышеуказанного предприятия 1993 года рождения. В проведении спасательной операции были задействованы спасатели и техника ДЧС Акмолинской области — 14 спасателей и пять единиц специализированной спасательной техники, 13 работников и 3 единиц техники «Өрт сөндіруші Комитета по чрезвычайным ситуациям, скорая медицинская служба «103» (шесть человек и две единиц техники) и «Алтынтау Кокшетау».
«В ходе проведения спасательных работ спасателями были использованы специальные аварийно-спасательные инструменты, позволяющие провести эту уникальную спасательную операцию, а такжегорная техника предприятия. В 19−07 спасательные работы завершены, оператор экскаватора был извлечен и направлен в Областную больницу Акмолинской области в удовлетворительном состоянии», — сообщил Иманкулов.