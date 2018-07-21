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20:03 (мск), источник: РИА Новости

МЧС предупредило москвичей об усилении ветра и грозе в ближайшие часы

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил москвичей об ожидающемся в ближайшие часы усилении ветра и дожде с грозой, сообщила пресс-служба ведомства.

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Источник: РИА Новости

«По информации Росгидромета, в ближайшие 1−2 часа с сохранением до 23.00 21 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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