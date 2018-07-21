МЧС предупредило москвичей об усилении ветра и грозе в ближайшие часы
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил москвичей об ожидающемся в ближайшие часы усилении ветра и дожде с грозой, сообщила
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил москвичей об ожидающемся в ближайшие часы усилении ветра и дожде с грозой, сообщила
«По информации Росгидромета, в ближайшие 1−2 часа с сохранением до 23.00 21 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.