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20:29 (мск), источник: Newtimes.kz

В Петропавловске горел коммунальный рынок

Сообщение о пожаре на центральный пункт пожарной связи Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО поступило 21 июля в 10:15, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

Источник: Newtimes.kz

Через 4 минуты огнеборцы города Петропавловска были на месте ЧП — коммунальном рынке по улице Мира, 69, принадлежащем ТОО Управляющая компания «Солтүстік». Здесь горел второй этаж, где расположены торговые бутики.

Есть основания полагать, что звонок о пожаре поступил довольно поздно, так как на момент прибытия пожарных огонь распространился на большой площади.

Был объявлен третий, повышенный номер вызова для личного состава гарнизона Департамента по ЧС СКО, организовано три боевых участка, сотрудники пожарных подразделений № 1, 2 и 3 оперативно и слаженно противостояли стихии. Руководство пожаротушения осуществлял начальник ДЧС СКО полковник гражданской защиты Рамиль Камалов. В 10:44 возгорание было локализовано, а в 12:07 — полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 600 кв. метров.

Из здания до прибытия пожарных было эвакуировано 90 человек. Все обошлось без жертв и пострадавших. Всего в тушении пожара было задействовано более 70 человек личного состава ДЧС СКО, 21 единица пожарной и специальной автотехники.

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