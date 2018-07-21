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20:50 (мск), источник: Интерфакс

Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, погибли пять человек, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По одной из отрабатываемых версий, автомобиль “Фольксваген Поло”, за рулем которого находилась женщина, пошел на обгон фуры марки “Вольво”. В это время по встречной полосе двигался автомобиль “Лексус”. Увидев его, женщина предприняла попытку затормозить и вернуться на свою полосу, но допустила столкновение с грузовиком», — отметил Горелых.

От удара «Фольксваген» занесло и он столкнулся с «Лексусом». В результате водитель и четыре пассажира «Фольксвагена» погибли. Среди погибших есть дети.

Движение транспорта временно ограниченно. Инспекторы ГИБДД регулируют движение.

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