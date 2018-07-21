Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области

«По одной из отрабатываемых версий, автомобиль “Фольксваген Поло”, за рулем которого находилась женщина, пошел на обгон фуры марки “Вольво”. В это время по встречной полосе двигался автомобиль “Лексус”. Увидев его, женщина предприняла попытку затормозить и вернуться на свою полосу, но допустила столкновение с грузовиком», — отметил Горелых.