Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, погибли пять человек, сообщил руководитель
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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, погибли пять человек, сообщил руководитель
«По одной из отрабатываемых версий, автомобиль “Фольксваген Поло”, за рулем которого находилась женщина, пошел на обгон фуры марки “Вольво”. В это время по встречной полосе двигался автомобиль “Лексус”. Увидев его, женщина предприняла попытку затормозить и вернуться на свою полосу, но допустила столкновение с грузовиком», — отметил Горелых.
От удара «Фольксваген» занесло и он столкнулся с «Лексусом». В результате водитель и четыре пассажира «Фольксвагена» погибли. Среди погибших есть дети.
Движение транспорта временно ограниченно. Инспекторы ГИБДД регулируют движение.