«Общественный вердикт»: сотрудник ярославской колонии задержан по делу о пытках

«Нам сообщают, что начались аресты фигурантов пыточного видео из колонии номер 1 Ярославля. Максим Яблоков вышел из колонии в наручниках», — говорится в сообщении фонда в Facebook .

Напомним, 20 июня адвокаты фонда «Общественный вердикт» распространили видеоролик, на котором 15 мужчин в синей камуфляжной форме десять минут избивают резиновыми дубинками заключенного. По словам адвокатов, это произошло 29 июня 2017 года в ИК-1 по Ярославской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.