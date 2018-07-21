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21 июля, источник: Коммерсантъ-Новости

«Общественный вердикт»: сотрудник ярославской колонии задержан по делу о пытках

В Ярославской области сотрудника исправительной колонии № 1 Максима Яблокова задержали по делу о пытках заключенного, сообщает правозащитный фонд «Общественный вердикт».

Источник: AP 2018

«Нам сообщают, что начались аресты фигурантов пыточного видео из колонии номер 1 Ярославля. Максим Яблоков вышел из колонии в наручниках», — говорится в сообщении фонда в Facebook.

Напомним, 20 июня адвокаты фонда «Общественный вердикт» распространили видеоролик, на котором 15 мужчин в синей камуфляжной форме десять минут избивают резиновыми дубинками заключенного. По словам адвокатов, это произошло 29 июня 2017 года в ИК-1 по Ярославской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

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