Коалиция США нанесла удары по мирным жителям в Сирии
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удары по мирным жителям в поселении
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удары по мирным жителям в поселении
«Авиация международной коалиции нанесла авиаудар по группе мирных жителей, бегущих из города
МИД РФ неоднократно заявлял, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.