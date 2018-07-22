Три человека пострадали в результате стрельбы на улице Рудневка в Москве
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/ — Конфликт произошел после того, как очевидцы заступились за женщину, которую избивал мужчина.
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/ — Конфликт произошел после того, как очевидцы заступились за женщину, которую избивал мужчина.
Три человека пострадали в результате стрельбы из травматического пистолета, произошедшей на улице Рудневка в Москве. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.
Конфликт произошел после того, как очевидцы заступились за женщину, которую избивал мужчина. Тот сходил за травматическим пистолетом и начал стрелять в заступников: один из них тяжело ранен в область сердца, другой — в шею. Самого стрелка избили друзья пострадавших.