Три человека пострадали в результате стрельбы на улице Рудневка в Москве

Три человека пострадали в результате стрельбы из травматического пистолета, произошедшей на улице Рудневка в Москве. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

«На улице Рудневка около дома № 9 мужчина ранил из травматического пистолета двоих человек, сам он был избит знакомыми пострадавших», — сказал собеседник агентства.