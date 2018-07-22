Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-7 самых популярных в России пород кошек. Часть 1
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Яну Рудковскую заподозрили в злоупотреблении фотошопом
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов вышли в свет
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Миллиардер Неклюдов сбил ребенка и умер - СМИ
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
В «Единой России» обсудят варианты мер в отношении Поклонской
«Касперский» предупредил о мошенничестве с картами
Не надевайте короткие юбки: Водонаева осудила стиль полных людей
Миллиардер умер, узнав о смерти сбитого им малыша
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
40Самые яркие болельщики ЧМ
03:19 (мск), источник: ТАСС

Три человека пострадали в результате стрельбы на улице Рудневка в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/ — Конфликт произошел после того, как очевидцы заступились за женщину, которую избивал мужчина.

Три человека пострадали в результате стрельбы из травматического пистолета, произошедшей на улице Рудневка в Москве. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

«На улице Рудневка около дома № 9 мужчина ранил из травматического пистолета двоих человек, сам он был избит знакомыми пострадавших», — сказал собеседник агентства.

Конфликт произошел после того, как очевидцы заступились за женщину, которую избивал мужчина. Тот сходил за травматическим пистолетом и начал стрелять в заступников: один из них тяжело ранен в область сердца, другой — в шею. Самого стрелка избили друзья пострадавших.

Все новости региона
 Водолаз спустился, а там трехметровая дыра! И все за голову схватились
У изделия нет аналогов в России. Даже на выставке деталь маскировали
СМИ: коалиция США нанесла удары по мирным жителям в Сирии
Самолеты Путина и Трампа сравнили по цене и размерам
Стали известны детали скандала в сборной Аргентины на ЧМ-2018
Российский боксер проиграл украинцу в бою за Кубок Мохаммеда Али
Где находится самый известный бамбуковый тоннель (фото)
Во Франции заявили о начале торговой войны между США и Европой
В Казахстане экскаваторщик выжил после падения 100-тонной глыбы
Спорт
Отдыхайте, братья: Березуцкие уходят в тени Игнашевича Алексей и Василий завершили карьеру футболистов
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Съемное жилье неприлично подешевело
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь