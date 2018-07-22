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02:25 (мск), источник: ТАСС

СК отрицает арест сотрудника колонии в Ярославле по делу об избиении заключенного

ТАСС, 22 июля — Накануне в социальных сетях фонд «Общественный вердикт» заявил о задержании Максима Яблокова.

Источник: РИА "Новости"

Сведения, опубликованные в ряде СМИ со ссылкой на правозащитный фонд «Общественный вердикт», об аресте сотрудника исправительной колонии № 1 Ярославля по делу об избиении заключенного не соответствуют действительности. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.

Фонд «Общественный вердикт» разместил в субботу вечером на своей странице в Facebook публикацию, согласно которой «начались аресты фигурантов пыточного видео из колонии № 1 Ярославля», а «Максим Яблоков вышел из колонии в наручниках». Позднее эти утверждения появились в ряде СМИ.

Мы не можем подтвердить данную информацию, так как она не соответствует действительности.
Кристина Гузовская
старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ярославской области
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Материал об избиении заключенного в ярославской колонии появился на сайте «Новой газеты». Текст сопровождался 10-минутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда «Общественный вердикт». На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По версии юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров.

Региональное следственное управление по сообщениям СМИ об инциденте возбудило 20 июля уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Согласно данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области нанесли мужчине «множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям» на территории исправительной колонии № 1 Ярославля. Следователи устанавливают конкретных лиц, причастных к совершению преступления.

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