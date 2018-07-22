В многоэтажке на юге Москвы сгорела квартира, есть пострадавшие
В ночь на воскресенье, 22 июля, в жилом многоэтажном доме на юге Москвы произошел пожар. О происшествии сообщили представители столичного ГУ МЧС России.
В ночь на воскресенье, 22 июля, в жилом многоэтажном доме на юге Москвы произошел пожар. О происшествии сообщили представители столичного ГУ МЧС России.
Как уточняется, информация о возгорании в квартире на 17 этаже 17-этажного дома по адресу Гурьевский проезд, 11, корпус 1, поступила на пульт в 00:28 по московскому времени.
Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров, передает агентство «Интерфакс». В ходе разведки и тушения пожара из горевшей квартиры были спасены два человека. К сожалению, в результате ЧП есть пострадавшие. Их количество пока не уточняется.