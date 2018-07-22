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10:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Мумифицированное тело, найденное в лесополосе Хабаровска, опознали родственники

Оказалось, что оно принадлежит пропавшей месяц назад женщине.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске в конце рабочей недели в лесополосе нашли мумифицированный труп. Однако сначала очевидцы, которые обнаружили тело, подумали, что в кустах лежит обезглавленное тело мужчины. Только потом сотрудники правоохранительных органов уточнили, что труп не женский, а мужской, и не обезглавленный, а мумифицированный.

Накануне тело опознали родственники. Оно принадлежит 49-летней Светлане Аксеновой, которая ушла в 25 июня в магазин, взяв с собой лишь дамскую сумочку. Телефон хабаровчанка оставила дома. Женщина долго не возвращалась и муж забил тревогу и вместе с сыном начал поиски супруги. Нашли ее спустя почти месяц в лесу, рядом с теплотрассой.

— Тело нашли мумифицированное из-за находящейся рядом горячей трубы. На месте происшествия ничего не тронуто сотрудниками полиции в первый раз и, когда приезжали с телевидения. Все не могли выяснить, чей труп. Но мы, приехав на место, сразу обнаружили ее одежду, сумку, кофту и ботинок, — рассказал порталу PROkhab.ru родственник погибшей.

Близких женщины возмутило бездействие правоохранителей, которые по их словам, не искали женщину и не проводили никакого расследования.

— Вызвали следователей, те взяли лишь ее паспорт из сумки, не взяв улики и не сняв отпечатки и уехали, а тело увезли в морг. При всем этом, мы сами в течении месяца проводили расследование, а следователи начали помогать лишь позавчера, все это время лишь изредка звонили узнать, нашли ли мы кого-нибудь или нет, — добавил родственник.

Родные уверенны, что погибла Светлана не своей смертью. Рядом с местом, где ее обнаружили, живут местные бездомные, что добавляет еще больше сомнений.

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