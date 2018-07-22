Мумифицированное тело, найденное в лесополосе Хабаровска, опознали родственники
Оказалось, что оно принадлежит пропавшей месяц назад женщине.
Оказалось, что оно принадлежит пропавшей месяц назад женщине.
В Хабаровске в конце рабочей недели в лесополосе нашли мумифицированный труп. Однако сначала очевидцы, которые обнаружили тело, подумали, что в кустах лежит обезглавленное тело мужчины. Только потом сотрудники правоохранительных органов уточнили, что труп не женский, а мужской, и не обезглавленный, а мумифицированный.
Накануне тело опознали родственники. Оно принадлежит 49-летней Светлане Аксеновой, которая ушла в 25 июня в магазин, взяв с собой лишь дамскую сумочку. Телефон хабаровчанка оставила дома. Женщина долго не возвращалась и муж забил тревогу и вместе с сыном начал поиски супруги. Нашли ее спустя почти месяц в лесу, рядом с теплотрассой.
— Тело нашли мумифицированное
— Вызвали следователей, те взяли лишь ее паспорт из сумки, не взяв улики и не сняв отпечатки и уехали, а тело увезли в морг. При всем этом, мы сами в течении месяца проводили расследование, а следователи начали помогать лишь позавчера, все это время лишь изредка звонили узнать, нашли ли мы
Родные уверенны, что погибла Светлана не своей смертью. Рядом с местом, где ее обнаружили, живут местные бездомные, что добавляет еще больше сомнений.