В реке Енисей Красноярского края концентрация меди превышена в 48 раз

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Экологи отобрали пробы 16 июля в районе села Подтесово, примерно на 5,5 км ниже поселения. Лабораторные анализы показали, что превышение нормы содержания ионов меди в воде составило 48 ПДК. Информация о качестве воды в Енисее была размещена на сайте Среднесибирского УГМС.

Пить такую воду небезопасно. Избыток меди может привести к ряду заболеваний, например, к сбою обмена веществ. Кроме того, есть риск появления диареи, тошноты, болей в животе. Употребление меди в течение длительного периода может привести к таким опасным заболеваниям, как нарушение речи, психоз, тремор, болезнь Альцгеймера.