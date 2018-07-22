Два автомобиля сгорели ночью 22 июля в Саянске
В причинах пожара разбираются дознаватели МЧС.
В причинах пожара разбираются дознаватели МЧС.
ЧП произошло ночью 22 июля в Саянске. Во одном из дворов микрорайона Мирный загорелись два автомобиля. Тушить пожар выехали два расчета.
— В 00.38 подразделения прибыли на место, через пять минут пожар удалось локализовать, а еще через минуту ликвидировать, — отметили в
В причинах пожара теперь будут разбираться дознаватели МЧС.
Отметим, что даже и использование парковок порой не спасает владельцев машин от подобных неприятностей. Так, ночью 8 июня пожар уничтожил автомобиль Audi A4, оставленный на парковке в Иркутске, а еще огонь повредил стоящий рядом Peugeout 4008. Тогда причиной возгорания назвали поджог.