Два автомобиля сгорели ночью 22 июля в Саянске

ЧП произошло ночью 22 июля в Саянске. Во одном из дворов микрорайона Мирный загорелись два автомобиля. Тушить пожар выехали два расчета.

— В 00.38 подразделения прибыли на место, через пять минут пожар удалось локализовать, а еще через минуту ликвидировать, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В причинах пожара теперь будут разбираться дознаватели МЧС.