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10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Два автомобиля сгорели ночью 22 июля в Саянске

В причинах пожара разбираются дознаватели МЧС.

ЧП произошло ночью 22 июля в Саянске. Во одном из дворов микрорайона Мирный загорелись два автомобиля. Тушить пожар выехали два расчета.

— В 00.38 подразделения прибыли на место, через пять минут пожар удалось локализовать, а еще через минуту ликвидировать, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В причинах пожара теперь будут разбираться дознаватели МЧС.

Отметим, что даже и использование парковок порой не спасает владельцев машин от подобных неприятностей. Так, ночью 8 июня пожар уничтожил автомобиль Audi A4, оставленный на парковке в Иркутске, а еще огонь повредил стоящий рядом Peugeout 4008. Тогда причиной возгорания назвали поджог.

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