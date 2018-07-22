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07:38 (мск), источник: Известия

Захвативший магазин в Лос-Анджелесе убил женщину и сдался полиции

Молодой американец, который удерживал в заложниках десятки человек в продуктовом магазине сети Trader Joe’s в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), застрелил одного человека и сам сдался полиции без сопротивления.

Мэр города Эрик Гарсетти сообщил, что злоумышленник был ранен в левую руку. При этом он добавил, что пожарные вытащили из помещения наружу раненную женщину, но она скончалась по пути в больницу, передает ТАСС. Начальник городской полиции Майкл Мур рассказал, что в Trader Joe’s находились от 40 до 50 покупателей и сотрудников магазина. Одни спрятались, другие выбрались наружу самостоятельно, кого-то подозреваемый выпустил сам.

Злоумышленник решил сдаться добровольно, попросил наручники и сам заковал себя. По предварительной информации, подозреваемый действовал, реагируя на семейную ссору. Он стрелял в свою бабушку и женщину, обнаруженную позже на месте происшествия. Позже 18-летний преступник скрылся из дома на автомобиле. Погоня закончилась аварией, после чего водитель вступил в перестрелку с полицией и забаррикадировался в магазине.

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