ЧП на руднике в Кокшетау: экскаваторщику ампутировали обе ноги

Источник: Informburo.kz

Спасённому из-под завала на золотодобывающем предприятии «Алтынтау Кокшетау» экскаваторщику ампутировали обе ноги. 24-летний работник рудника пострадал при обвале горной породы массой более 80 тонн в Зерендинском районе Акмолинской области, сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на родственников спасённого.

По словам родных пострадавшего, после консилиума врачей в Акмолинской областной больнице мужчине провели операцию по ампутации обеих конечностей.

Как отметил отец молодого человека Ернар Акупов, состояние больного крайне тяжёлое.

Пострадавший при обрушении горной породы провёл под завалами внутри экскаватора 12 часов. Пока шла спасательная операция, медики поддерживали его обезболивающими уколами.