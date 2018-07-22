ЧП на руднике в Кокшетау: экскаваторщику ампутировали обе ноги
Водитель заваленного куском породы экскаватора пробыл под завалами 12 часов. В результате ЧП он получил травмы ног.
Водитель заваленного куском породы экскаватора пробыл под завалами 12 часов. В результате ЧП он получил травмы ног.
Спасённому
По словам родных пострадавшего, после консилиума врачей в Акмолинской областной больнице мужчине провели операцию по ампутации обеих конечностей.
Как отметил отец молодого человека Ернар Акупов, состояние больного крайне тяжёлое.
Пострадавший при обрушении горной породы провёл под завалами внутри экскаватора 12 часов. Пока шла спасательная операция, медики поддерживали его обезболивающими уколами.
ЧП на руднике «Алтынтау Кокшетау» в Зерендинском районе Акмолинской области произошло около 8 утра 21 июля.