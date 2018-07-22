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07:24 (мск), источник: Informburo.kz

ЧП на руднике в Кокшетау: экскаваторщику ампутировали обе ноги

Водитель заваленного куском породы экскаватора пробыл под завалами 12 часов. В результате ЧП он получил травмы ног.

Источник: Informburo.kz

Спасённому из-под завала на золотодобывающем предприятии «Алтынтау Кокшетау» экскаваторщику ампутировали обе ноги. 24-летний работник рудника пострадал при обвале горной породы массой более 80 тонн в Зерендинском районе Акмолинской области, сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на родственников спасённого.

По словам родных пострадавшего, после консилиума врачей в Акмолинской областной больнице мужчине провели операцию по ампутации обеих конечностей.

Как отметил отец молодого человека Ернар Акупов, состояние больного крайне тяжёлое.

Пострадавший при обрушении горной породы провёл под завалами внутри экскаватора 12 часов. Пока шла спасательная операция, медики поддерживали его обезболивающими уколами.

ЧП на руднике «Алтынтау Кокшетау» в Зерендинском районе Акмолинской области произошло около 8 утра 21 июля. Из-за обвала горной породы придавило экскаватор с машинистом внутри 1993 года рождения. В 19.07 экскаваторщика вытащили из-под завала и отправили в Акмолинскую областную больницу.

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