Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего КВНщика в Актау
Подозреваемые мужчины являются жителями Актау. Назначены
Подозреваемые мужчины являются жителями Актау. Назначены
АСТАНА, 22 июл — Sputnik. Полицейские Мангистауской области задержали троих подозреваемых в убийстве бывшего участника сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева.
Как передает региональный портал «Лада» со ссылкой на областную полицию, ведется досудебное расследование по уголовной статье «Убийство». Назначены
Как ранее сообщили друзья погибшего, на мужчину напали с ножом в ночь на 21 июля у одного из заведений Актау. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии с повреждениями артерий и вен доставили в больницу. Врачам не удалось спасти жизнь 32-летнего мужчины.
Данияр Алимбаев играл в сборной КВН Актобе, в составе с областными юмористами участвовал в сочинском фестивале КВН. У Алимбаева остались жена и четверо детей.