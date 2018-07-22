Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего КВНщика в Актау

Как передает региональный портал «Лада» со ссылкой на областную полицию, ведется досудебное расследование по уголовной статье «Убийство». Назначены судебно-медицинские экспертизы. Задержаны трое подозреваемых, все они являются жителями Актау.

Как ранее сообщили друзья погибшего, на мужчину напали с ножом в ночь на 21 июля у одного из заведений Актау. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии с повреждениями артерий и вен доставили в больницу. Врачам не удалось спасти жизнь 32-летнего мужчины.