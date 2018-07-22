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08:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего КВНщика в Актау

Подозреваемые мужчины являются жителями Актау. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 22 июл — Sputnik. Полицейские Мангистауской области задержали троих подозреваемых в убийстве бывшего участника сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева.

Как передает региональный портал «Лада» со ссылкой на областную полицию, ведется досудебное расследование по уголовной статье «Убийство». Назначены судебно-медицинские экспертизы. Задержаны трое подозреваемых, все они являются жителями Актау.

Как ранее сообщили друзья погибшего, на мужчину напали с ножом в ночь на 21 июля у одного из заведений Актау. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии с повреждениями артерий и вен доставили в больницу. Врачам не удалось спасти жизнь 32-летнего мужчины.

Данияр Алимбаев играл в сборной КВН Актобе, в составе с областными юмористами участвовал в сочинском фестивале КВН. У Алимбаева остались жена и четверо детей.

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