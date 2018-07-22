Два автобуса столкнулись в Алматы
Два автобуса столкнулись в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Два автобуса столкнулись в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Авария произошла утром по улице Абая в Алматы, напротив гостиницы Казахстан. Как рассказал очевидец, столкнулись два автобуса. По его словам, один автобус выехал на встречную полосу движения. По его словам полиция перекрыла дорогу.
«Возможно есть пострадавшие, потому что там от аварии даже сиденье вырваны. Стоят четыре кареты скорой помощи», — рассказал очевидец.