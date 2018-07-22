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08:15 (мск), источник: Tengrinews

Два автобуса столкнулись в Алматы

Два автобуса столкнулись в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Авария произошла утром по улице Абая в Алматы, напротив гостиницы Казахстан. Как рассказал очевидец, столкнулись два автобуса. По его словам, один автобус выехал на встречную полосу движения. По его словам полиция перекрыла дорогу.

«Возможно есть пострадавшие, потому что там от аварии даже сиденье вырваны. Стоят четыре кареты скорой помощи», — рассказал очевидец.

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