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09:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

Покатившийся без водителя автобус привел к крупному ДТП в Алматы

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 20 человек, из них трое детей.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 22 июл — Sputnik. Два пассажирских автобуса столкнулись в Алматы, есть пострадавшие, сообщил Sputnik очевидец.

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Крупная авария произошла в воскресенье по улице Достык, между улицами Абая и Курмангазы.

Водитель автобуса маршрутом № 12 вышел из транспортного средства, которое стояло рядом с остановкой. Неожиданно автобус без водителя резко покатился, проехал улицу и выехал на встречную полосу. Там автобус столкнулся с уже другим автобусом маршрутом № 12.

Второй водитель пытался уйти от столкновения, но ему это не удалось.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 20 человек, из них трое детей. На месте работают сотрудники дорожной полиции.

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 Покатившийся без водителя автобус привел к крупному ДТП в Алматы
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