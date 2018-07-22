Покатившийся без водителя автобус привел к крупному ДТП в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 22 июл — Sputnik. Два пассажирских автобуса столкнулись в Алматы, есть пострадавшие, сообщил Sputnik очевидец.

Читайте также Внедорожник залетел в подземный переход в Алматы

Крупная авария произошла в воскресенье по улице Достык, между улицами Абая и Курмангазы.

Водитель автобуса маршрутом № 12 вышел из транспортного средства, которое стояло рядом с остановкой. Неожиданно автобус без водителя резко покатился, проехал улицу и выехал на встречную полосу. Там автобус столкнулся с уже другим автобусом маршрутом № 12.

Второй водитель пытался уйти от столкновения, но ему это не удалось.