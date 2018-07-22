Покатившийся без водителя автобус привел к крупному ДТП в Алматы
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 20 человек, из них трое детей.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 20 человек, из них трое детей.
АСТАНА, 22 июл — Sputnik. Два пассажирских автобуса столкнулись в Алматы, есть пострадавшие, сообщил Sputnik очевидец.
Крупная авария произошла в воскресенье по улице Достык, между улицами Абая и Курмангазы.
Водитель автобуса маршрутом № 12 вышел из транспортного средства, которое стояло рядом с остановкой. Неожиданно автобус без водителя резко покатился, проехал улицу и выехал на встречную полосу. Там автобус столкнулся с уже другим автобусом маршрутом № 12.
Второй водитель пытался уйти от столкновения, но ему это не удалось.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 20 человек, из них трое детей. На месте работают сотрудники дорожной полиции.