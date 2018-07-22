Массовое ДТП с перевертышем случилось на Дубровинского в Красноярске. Информация об аварии, а также фото появились в соцсетях (в группе «ЧП-Красноярск»).

Как стало известно «Комсомольской правде"-Красноярск, все случилось сегодня, 22 июля, днем на Дубровинского в районе спуска от Центрального парка. По словам очевидцев, сначала столкнулись три машины. От удара один из участников, небольшой грузовичок, опрокинулся на бок. Через некоторое время совсем рядом с этим местом столкнулись еще несколько авто (как минимум, два, более точной информации пока нет).

На ликвидацию последствий аварии пришлось выезжать пожарным. Информации о том, насколько серьезные травмы получили водители и пассажиры, пока нет. В причинах и обстоятельствах аварии сейчас будут разбираться дорожные полицейские. Им предстоит выяснить, в каком состоянии были все водители, и кто из них спровоцировал столкновение.