В Хабаровском крае подтопило несколько районов
Спасатели уже вылетели на помощь местным жителям.
Спасатели уже вылетели на помощь местным жителям.
В Хабаровском крае
— В поселке Чегдомын развернули два пункта временного размещения. Они находятся на базе Технологического колледжа и местной школы. Но местные жители предпочли пожить у родственников и знакомых, либо вернуться с дач в свои квартиры, — сообщили в
В местной администрации уже провели заседание по КЧС и поставили первоочередные задачи по ликвидации последствий паводка. Сейчас ситуация в районах стабилизировалась. Вода пошла на спад, но спасатели продолжают круглосуточное дежурство и оказывают адресную помощь местным жителям.