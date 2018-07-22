В Хабаровском крае подтопило несколько районов

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае из-за сильных и продолжительных дождей произошел резкий подъем уровня воды в реках Чегдомынка и Ургал Верхнебуреинского района. Это привело к тому, что в низинной части поселка Чегдомын десять приусадебных участков оказались подтоплены. А в поселке Ургал во власти стихии оказалась 21 придомовой участок с жилыми домами и несколько десятков дачных участков. Спасатели экстренно эвакуировали местных жителей.

— В поселке Чегдомын развернули два пункта временного размещения. Они находятся на базе Технологического колледжа и местной школы. Но местные жители предпочли пожить у родственников и знакомых, либо вернуться с дач в свои квартиры, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.