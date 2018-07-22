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10:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае подтопило несколько районов

Спасатели уже вылетели на помощь местным жителям.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае из-за сильных и продолжительных дождей произошел резкий подъем уровня воды в реках Чегдомынка и Ургал Верхнебуреинского района. Это привело к тому, что в низинной части поселка Чегдомын десять приусадебных участков оказались подтоплены. А в поселке Ургал во власти стихии оказалась 21 придомовой участок с жилыми домами и несколько десятков дачных участков. Спасатели экстренно эвакуировали местных жителей.

— В поселке Чегдомын развернули два пункта временного размещения. Они находятся на базе Технологического колледжа и местной школы. Но местные жители предпочли пожить у родственников и знакомых, либо вернуться с дач в свои квартиры, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В местной администрации уже провели заседание по КЧС и поставили первоочередные задачи по ликвидации последствий паводка. Сейчас ситуация в районах стабилизировалась. Вода пошла на спад, но спасатели продолжают круглосуточное дежурство и оказывают адресную помощь местным жителям.

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