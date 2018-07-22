Массовая авария на Елизаветинском шоссе Краснодара: водитель вылетел на встречку и смял три автомобиля
ДТП случилось вечером 21 июля на Елизаветинском шоссе Краснодара.
ДТП случилось вечером 21 июля на Елизаветинском шоссе Краснодара.
Внедорожник Chevrolet на огромной скорости вылетел на встречную полосу движения, там, где как раз начинается отбойник, и пролетев метров 700, врезался в две машины — Toyota Prius и Hyundai Accent. Произошло все это возле колонии в начале станицы Елизаветинской.
В этой жуткой аварии погиб один человек, еще трое пострадал. Они сейчас находятся в реанимации.
А тем временем в сети появилось видео этого массового ДТП на трассе под станицей Елизаветинской.
На кадрах видно, как белая машина уходит на встречную полосу и на огромной скорости врезается в двигающие автомобили и вылетает через отбойник на другую полосу.
— По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, — прокомментировали «Комсомольской правде-Кубань» в ГИБДД Краснодарского края.