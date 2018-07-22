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12:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Массовая авария на Елизаветинском шоссе Краснодара: водитель вылетел на встречку и смял три автомобиля

ДТП случилось вечером 21 июля на Елизаветинском шоссе Краснодара.

Внедорожник Chevrolet на огромной скорости вылетел на встречную полосу движения, там, где как раз начинается отбойник, и пролетев метров 700, врезался в две машины — Toyota Prius и Hyundai Accent. Произошло все это возле колонии в начале станицы Елизаветинской.

В этой жуткой аварии погиб один человек, еще трое пострадал. Они сейчас находятся в реанимации.

А тем временем в сети появилось видео этого массового ДТП на трассе под станицей Елизаветинской.

На кадрах видно, как белая машина уходит на встречную полосу и на огромной скорости врезается в двигающие автомобили и вылетает через отбойник на другую полосу.

— По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, — прокомментировали «Комсомольской правде-Кубань» в ГИБДД Краснодарского края.

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