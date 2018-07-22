Массовая авария на Елизаветинском шоссе Краснодара: водитель вылетел на встречку и смял три автомобиля

Внедорожник Chevrolet на огромной скорости вылетел на встречную полосу движения, там, где как раз начинается отбойник, и пролетев метров 700, врезался в две машины — Toyota Prius и Hyundai Accent. Произошло все это возле колонии в начале станицы Елизаветинской.

В этой жуткой аварии погиб один человек, еще трое пострадал. Они сейчас находятся в реанимации.

А тем временем в сети появилось видео этого массового ДТП на трассе под станицей Елизаветинской.

На кадрах видно, как белая машина уходит на встречную полосу и на огромной скорости врезается в двигающие автомобили и вылетает через отбойник на другую полосу.