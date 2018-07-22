Костанайские полицейские предупреждают граждан об интернет-мошенниках

Источник: Kazinform

«Полиция города Костанай вновь обращается к населению, будьте бдительны, не попадайтесь на уловки интернет-мошенников! Будьте бдительны при осуществлении переводов на QIWI-кошелек, не станьте жертвами злоумышленников. Прежде чем перевести деньги неизвестному адресату, тщательно проверьте все данные продавца, который предлагает вам свои услуги», — листовки именно с таким текстом распространяет полиция.

Несмотря на то, что работа по предупреждению правоохранительными органами проводится постоянно, статистика по фактам интернет-мошенничества растёт, люди по-прежнему становятся жертвами злоумышленников.

«С начала 2018 года на территории города Костаная зарегистрировано 338 фактов мошенничества, из них посредствам интернет 66 фактов. Например, 8 июля в полицию обратился 44-летний мужчина, который перевел 30 тысяч тенге через интернет сайт “Колеса”, на покупку автозапчастей. В последствии ни денег, ни товара он не получил. Пропал и сам продавец. Аналогичный случай произошел с 25-летней девушкой. 10 июля потерпевшая заказала мебель через сайт “ОЛХ” и внесла первоначальный взнос 10 тысяч тенге. В результате оказалось, что ее обманули мошенники, которые сняли денежные средства и исчезли», — сообщили в ДВД.

Как отмечают в ведомстве, чаще всего интернет-аферисты размещают объявления на популярных сайтах «OLX», «Колеса», где предлагают купить или выгодно продать автомобиль, а также не дорого снять или продать квартиру. Мошенники подкупают потерпевших низкой ценой и бесплатной доставкой.

Попав на уловки мошенников, люди переписываются с злоумышленниками и перечисляют им суммы денег на банковские счета или же на интернет кошельки. Тем самым злоумышленники, обладая знаниями и навыками работы с банковскими системами, используют новые технологии для несанкционированного снятия денежных средств с карточных носителей.