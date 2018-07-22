Костанайские полицейские предупреждают граждан об интернет-мошенниках
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи с участившимися фактами
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи с участившимися фактами
«Полиция города Костанай вновь обращается к населению, будьте бдительны, не попадайтесь на уловки
Несмотря на то, что работа по предупреждению правоохранительными органами проводится постоянно, статистика по фактам
«С начала 2018 года на территории города Костаная зарегистрировано 338 фактов мошенничества, из них посредствам интернет 66 фактов. Например, 8 июля в полицию обратился 44-летний мужчина, который перевел 30 тысяч тенге через интернет сайт “Колеса”, на покупку автозапчастей. В последствии ни денег, ни товара он не получил. Пропал и сам продавец. Аналогичный случай произошел с 25-летней девушкой. 10 июля потерпевшая заказала мебель через сайт “ОЛХ” и внесла первоначальный взнос 10 тысяч тенге. В результате оказалось, что ее обманули мошенники, которые сняли денежные средства и исчезли», — сообщили в ДВД.
Как отмечают в ведомстве, чаще всего
Попав на уловки мошенников, люди переписываются с злоумышленниками и перечисляют им суммы денег на банковские счета или же на интернет кошельки. Тем самым злоумышленники, обладая знаниями и навыками работы с банковскими системами, используют новые технологии для несанкционированного снятия денежных средств с карточных носителей.
В связи с этим, полицейские просят граждан не подкупаться на низкие цены и бесплатную доставку, ведь скорее всего это ловушки