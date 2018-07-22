Полицейские Железногорска Красноярского края нашли пропавшую девочку
Пятилетняя малышка ушла со двора дома.
Пятилетняя малышка ушла со двора дома.
Происшествие случилось накануне, днем 21 июля. В дежурную часть железногорской полиции позвонила мама девочки — жительница поселка Первомайский.
Женщина рассказала, что ее маленькая дочка ушла со двора дома, где она гуляла, и ребенка нет уже несколько часов. Родители не знают, куда пропала малышка. Поиски дочки ни к чему не привели.
В результате через некоторое время девочку вместе с ее 6-летней подругой нашли на берегу ручья. Как выяснили полицейские, дети, не предупредив родителей, ушли от дома на расстояние около одного километра. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сотрудники полиции напоминают родителям, что недопустимо оставлять малолетних детей одних без присмотра.