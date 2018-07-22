После аварии на Пермском тракте, унесшей жизни 5 человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах аварии, которая произошла в субботу вечером на Пермском тракте и унесла жизни пятерых людей, трое из которых дети: 2-летняя девочка и два 15-летних школьника. Так, следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

— В рамках возбужденного уголовного дела следствием совместно с органами полиции выполняется комплекс мероприятий, направленных не только на выяснение непосредственных обстоятельств ДТП, но и на установление причин и условий, которые способствовали трагедии, — сообщили в СУ СКР по Свердловской области. — Допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Все пятеро погибших сидели в машине «Фольксваген Поло», которой управляла 36-летняя женщина. Помимо нее и трех детей в машине также сидел 39-летний мужчина. По основной версии, женщина за рулем иномарки начала обгон. Она выехала на встречную полосу, но совершить маневр не успела, так как ей навстречу уже двигался «Лексус». Пытаясь вернуться на свою полосу женщина ударилась боком о большегруз, после чего ее машину занесло и она врезалась в «Лексус». Все, кто сидел в «Фольксваген Поло» скончались на месте происшествия.